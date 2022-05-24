رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في زيارة دولة إلى إيطاليا ابتداء من يوم غد الأربعاء

24 مايو، 2022

 سيشرع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، ابتداء من يوم غد الأربعاء، في زيارة دولة، إلى إيطاليا تدوم ثلاثة أيام بدعوة من رئيس جمهورية إيطاليا سيرجيو ماتاريلا،

وأفاد بيان لرئاسة الجمهورية، أنّ الزيارة تكتسي أهمية خاصة، في تمتين أواصرالصداقة التاريخية، وتعزيز العلاقات الثنائية، في عديد المجالات، وبخاصة الجانب الاقتصادي، ضمن رؤية جديدة للرئيسين، تهدف إلى بعث ديناميكية جديدة للحوار والتعاون الاستراتيجي، بين البلدين الجارين والصديقين.

ش.ن

24 مايو، 2022

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