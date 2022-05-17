رئيس الجمهورية: صندوق النقد الدولي اعترف بخطئه في تقاريره الأخيرة حول الجزائر

17 مايو، 2022

قال رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أن:” صندوق النقد الدولي اعترف بخطئه في تقاريره الأخيرة حول الجزائر، بعدما ارد نشر ارقام مزيفة”.

وأضاف الرئيس تبون:”كذبنا كل التوقعات، وتصدينا بالارقام، بعدما حاول صندوق النقد الدولي نشر تقارير مزيفة، ليعترف في الأخير بخطئه”، مبرزا أن الجزائر الدولة الوحيدة التي ليست لها مديونية، وتتوفر على الامن والامان.

و كشف رئيس الجمهورية، عن اعطائه لتعليمات لشركة الخطوط الجزية الجزائرية لشراء 15 طائرة جديدة، قصد تكثيف الرحلات مع أفراد الجالية الوطنية في الخارج.

ومن جهة أخرى، أعرب الرئيس تبون هن ترحيبه بكل من يريد الاستثمار في الجزائر من طرف أفراد الجالية.

رمزي أحمد توميات

17 مايو، 2022

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