رئيس الجمهورية: دعم الصندوق الوطني لمكافحة السرطان بـ 30 مليار دينار

أعلن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، عن توجيه دعم للصندوق الوطني لمكافحة السرطان بـ 30 مليار دينار بداية من سنة 2024.

وجاء ذلك في رسالة بعثها للمشاركين في المؤتمر العربي الـ 22 لطب الأورام، أين شدد الرئيس تبون، أن مكافحة السرطان يكون بالقضاء على أوجه العجز في توزيع مراكز مكافحته عبر الوطن

وكشف رئيس الجمهورية أن الجزائر اختتمت سنة 2022 بتسجيل 50 ألف حالة لداء السرطان، لافتا إلى أن الإصابات المسجلة تستدعي تحسينات وتقويمات مستعجلة.

في حين أكد الرئيس تبون، على حرص الدولة على متابعة ومحاربة مرض السرطان باعتبارها كأولوية.

ليديا كبيش

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