رئيس الجمهورية: تنصيب المجلس الأعلى للمصدرين قريبا

11 يوليو، 2023

أعلن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الثلاثاء، أن تنصيب المجلس الأعلى للمصدرين سيكون في أقرب وقت.

وجاء ذلك خلال اشراف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال بالعاصمة. على افتتاح الطبعة الأولى لـ”الوسام الشرفي للتصدير”، التي تنظم تحت شعار “التزام، انجازات و آفاق”.

و تهدف هذه الطبعة لتكريم أفضل المصدرين خلال السنوات الثلاثة الأخيرة والتعريف بالسياسة الجديدة للجزائر لتشجيع الصادرات خارج المحروقات.

كما عرفت مراسم افتتاح هذه الاحتفالية حضور كبار المسؤولين في الدولة وأعضاء من الحكومة وممثلو جمعيات مهنية. ومسؤولو مؤسسات عمومية وخاصة.

رمزي أحمد توميات

11 يوليو، 2023

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