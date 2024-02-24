رئيس الجمهورية: “تعميق الحوار حول مكانة الغاز في مسار الانتقال الطاقوي خلال القمة السابعة لمنتدى الدول المصدرة للغاز بالجزائر”
أعرب رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم، عن تطلعه إلى التئام القمة السابعة لمنتدى الدول المصدرة للغاز بالجزائر في الفترة من 29 فبراير إلى 2 مارس القادم، من أجل تعميق الحوار حول مكانة الغاز في مسار الانتقال الطاقوي وسبل تعزيز التعاون والشراكة لتطوير استغلال هذا المورد على الوجه الأمثل.
و جاء ذلك، خلال كلمته، بمناسبة إحياء الذكرى المزدوجة لتأسيس الإتحاد العام للعمال الجزائريين وتأميم المحروقات، قرأها نيابة عنه الوزير الأول، نذير العرباوي.
شرف الدين عبد النور