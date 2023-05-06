رئيس الجمهورية: بدون إعلام لا يمكننا الذهاب بعيدا

رئيس الجمهورية: بدون إعلام لا يمكننا الذهاب بعيدا

قال رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون :”بدون إعلام لا يمكننا الذهاب بعيدا، طبعا بإعلام مسؤول وإعلام مهني”.

وأفاد الرئيس تبون في لقائه الدوري مع ممثلي الصحافة للوطنية: الفلاحة علم وليست تقاليد، المؤسسة التي تشرف على الفلاحة هي مؤسسة فالسة”.

وأوضح رئيس الجمهورية ان المسؤولية ليست كرسي أو برنوس أحمر”، المسؤولية هي أن تحمي شعبك ليست أن تتغاضى أن أخطاء المسؤولين وتحميهم، فمن أخطأ يدفع الثمن

واضاف الرئيس تبون بالقول: “الجزائر كبيرة جدا ونحن صغار لذلك حري بنا أن نكبر كي نكون في مستواها”.

رمزي أحمد توميات

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