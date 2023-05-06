رئيس الجمهورية: بدون إعلام لا يمكننا الذهاب بعيدا

6 مايو، 2023

قال رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون :”بدون إعلام لا يمكننا الذهاب بعيدا، طبعا بإعلام مسؤول وإعلام مهني”.

وأفاد الرئيس تبون في لقائه الدوري مع ممثلي الصحافة للوطنية: الفلاحة علم وليست تقاليد، المؤسسة التي تشرف على الفلاحة هي مؤسسة فالسة”.

وأوضح رئيس الجمهورية ان المسؤولية ليست كرسي أو برنوس أحمر”، المسؤولية هي أن تحمي شعبك ليست أن تتغاضى أن أخطاء المسؤولين وتحميهم، فمن أخطأ يدفع الثمن

واضاف الرئيس تبون بالقول: “الجزائر كبيرة جدا ونحن صغار لذلك حري بنا أن نكبر كي نكون في مستواها”.

رمزي أحمد توميات

6 مايو، 2023

مقالات ذات صلة

وزير البريد رفقة وزير الداخلية في زيارة عمل وتفقد لولاية برج باجي مختار

31 يناير، 2023

وزارة التجارة تطمئن : جميع المواد الإستراتيجية ذات الاستهلاك الواسع متوفرة

15 مارس، 2022

وزارة الدفاع: الإرهابيان الموقوفان بن حميدة رشيد وزموري عبد الحق يدليان باعترافات حصرية

9 أبريل، 2022

أسعار سيارات “FIAT” مرشحة للإنخفاض لهذا السبب

28 مارس، 2023
الطبعة الوطنية - الحقوق محفوظة لشرشال نيوز2022
زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: