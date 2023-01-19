رئيس الجمهورية: المتعامل الاقتصادي ليس خصما وانما مرافق

كشف اليوم الخميس، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني عبد المجيد تبون أن سنة 2023 ستشهد أول إنتاج وطني 100 بالمائة لزيت المائدة والسكر

ولفت الرئيس تبون خلال اشرافه على انطلاق لقاء الحكومة- ولاة، الى أنه كان هناك عرقلة لمستثمر والآن هو تحت حماية الدولة والقانون، كاشفا أن سنة 2023 ستعرف إطلاق أول مصنع جزائري لإنتاج السكر من الحقل إلى المستهلك

وشدد رئيس للجمهورية، على أن المتعامل الاقتصادي ليس خصما وانما مرافق، مؤكدا على أن الاقتصاد يبنى على الإنتاج لا على الاستيراد والجزائر تشهد ديناميكية واضحة اجتماعية واقتصادية.

رمزي أحمد توميات

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