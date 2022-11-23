رئيس الجمهورية الصحراوية ابراهيم غالي يشارك في أشغال القمة الاستثنائية للاتحاد الافريقي بالنيجر

23 نوفمبر، 2022

يشارك رئيس الجمهورية الصحراوية الأمين العام لجبهة البوليساريو ابراهيم غالي في العاصمة النيجيرية نيامي، في أشغال القمة الاستثنائية للاتحاد الافريقي حول التصنيع والتنوع الاقتصادي ومنطقة التجارة الحرة المقرر عقدها يوم 25 نوفمبر الجاري .

وتؤكد القمة على ضرورة مواصلة إفريقيا التزامها والمضي قدما في تحويل صادرات القارة من مجرد خام أساسيات إلى منتجات مطورة غنية بالقيمة المضافة.

ويهدف الاتحاد الافريقي من هذه القمة إلى تجديد الالتزام الجماعي للقادة الأفارقة لصالح تحقيق التحول الهيكلي والتنوع الاقتصادي وتسريع مسار تفعيل منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، في إطار مقاربة متكاملة ترمي إلى المساهمة في تحقيق أهداف أجندة 2063″.وتأتي هذه القمة الاستثنائية في سياق دولي يتسم بتنامي الأزمات والتوترات الجيوسياسية.

فايزة س

23 نوفمبر، 2022

مقالات ذات صلة

الجمعية البيروفية للقانون الدولي ترد على مغالطات السفارة المغربية في ليما

11 سبتمبر، 2021

بلعريبي:  تسخير غلاف مالي لترميم البنايات المتضررة وتوزيع 5000 سكن قريبا

25 مارس، 2021

مستجدات فيروس كورونا خلال ال 24 ساعة الأخيرة

8 يونيو، 2022

رئيس الجمهورية يعزي عائلات ضحايا انفجار البيض

10 أكتوبر، 2020
الطبعة الوطنية - الحقوق محفوظة لشرشال نيوز2022
زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: