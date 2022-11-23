رئيس الجمهورية الصحراوية ابراهيم غالي يشارك في أشغال القمة الاستثنائية للاتحاد الافريقي بالنيجر

يشارك رئيس الجمهورية الصحراوية الأمين العام لجبهة البوليساريو ابراهيم غالي في العاصمة النيجيرية نيامي، في أشغال القمة الاستثنائية للاتحاد الافريقي حول التصنيع والتنوع الاقتصادي ومنطقة التجارة الحرة المقرر عقدها يوم 25 نوفمبر الجاري .

وتؤكد القمة على ضرورة مواصلة إفريقيا التزامها والمضي قدما في تحويل صادرات القارة من مجرد خام أساسيات إلى منتجات مطورة غنية بالقيمة المضافة.

ويهدف الاتحاد الافريقي من هذه القمة إلى تجديد الالتزام الجماعي للقادة الأفارقة لصالح تحقيق التحول الهيكلي والتنوع الاقتصادي وتسريع مسار تفعيل منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، في إطار مقاربة متكاملة ترمي إلى المساهمة في تحقيق أهداف أجندة 2063″.وتأتي هذه القمة الاستثنائية في سياق دولي يتسم بتنامي الأزمات والتوترات الجيوسياسية.

فايزة س

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