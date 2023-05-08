رئيس الجمهورية: الدولة لا تقبل أية مساومات أو تنازلات في ملف الذاكرة

أكّد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون خلال الرسالة التي بعث بها للشعب الجزائــري بمناسبة إحياء االيوم الوطني للذاكرة المصادف لذكرى مجازر الثامن ماي 1945, أنّ الدّولة عازمة في جزائر جديدة سامِقَةٍ وَفِيَّةٍ للتضحيات الجسيمة التي خاضها الشعب الجزائري على أن تضع ملف التاريخ والذاكرة في المسار الذي يتيح إضفاء كامل الشفافية والنزاهة والـموضوعيـة، بعيدًا عن أية مساومات أو تنازلات، مشيرا ان الدولة تتطلع في المدى القريب إلى إحراز التقدم الـمأمول في هذا الـمسار.

من جهة أخرى، صرح الرئيس تبون أن الدولة تأخذ في الحسبان الأهمية التي يَكتسيـها العمل الـموكول للجنة الـمشتركة من الـمؤرخين لـمعالجة جميـع القضايـا بما في ذلك تلك الـمتعلقـة باستعادة الأرشيف والـممتلكات ورفات الـمقاومين والتجارب النووية والـمفقودين،مؤكدا في هذا الشأن أنَّ الجزائر ماضية بحزم في الدفاع عن حقّ الشعب الجزائري، بتكثيف الـمساعي لـمعالجة مسألة التاريخ والذاكرة بشجاعة وإنصاف، وبإضفاء الوضوح الكامل على هذا الـملف الحسَّاس،تضيف رسالة الرئيس.

وفي ذات السياق، أشاد رئيس الجمهورية في رسالته، بنضال المقاومين الوطنيين على مرّ التاريخ مؤكدا أن تكريس هذا التاريخ كيوم وطني يعدّ تعبيـرًا ساطعًا قويًـا عن روح الـمقاومة الأصيلة فـي الأمة، وتَمَسُّكِهـا بتلك الـمُثل النبيلة.

و اختتم الرئيس رسالته باستذكار التضحيات الجسام للشعب الجزائــري داعيا لجعل هذه الـمناسبات و الأمجاد إرثًا وطنيًا غاليا، يَغرس في نفوس الأجيال الـمتعاقبة الوفاءَ للشهداء الأبرار،مترحما على أرواحهم الطاهرة، كما وجه في الأخير التحية و التقدير إلى إخوانـهم الـمجاهدين.

عبد النور ك

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