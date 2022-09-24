رئيس الجمهورية: الدبلوماسية الجزائرية كانت في الحضيض واسترجعنا كلمتنا اليوم

رئيس الجمهورية: الدبلوماسية الجزائرية كانت في الحضيض واسترجعنا كلمتنا اليوم

قال اليوم السبت، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني عبد المجيد تبون في لقاء الحكومة مع الولاة، أن:” الدبلوماسية الجزائرية كانت في الحضيض واسترجعنا كلمتنا اليوم ولي يسالنا يجي يخلص”

وأضاف الرئيس تبون بالقول:” لا ننكر خير الاشقاء الليبيين معنا في الثورة وسنبقى متضامنين معهم حتى تعود ثروات ليبيا إلى الليبيين”.

وشدد رئيس الجمهورية بالقول :”نحن مع الشرعية والشرعية الموجودة هي الشرعية الدولية والحكومة الليبية المعترف بها “، مضيفا بالقول:” لا يوجد حل في ليبيا إلا بإعادة صوت الشعب الليبي، كما لن نسمح بفصل شمال مالي عن جنوبه تحت أي ظرف”.

ليديا كبيش

معجب بهذه: إعجاب تحميل...