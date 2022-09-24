رئيس الجمهورية: الدبلوماسية الجزائرية كانت في الحضيض واسترجعنا كلمتنا اليوم

24 سبتمبر، 2022

قال اليوم السبت، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني عبد المجيد تبون في لقاء الحكومة مع الولاة، أن:” الدبلوماسية الجزائرية كانت في الحضيض واسترجعنا كلمتنا اليوم ولي يسالنا يجي يخلص”

وأضاف الرئيس تبون بالقول:” لا ننكر خير الاشقاء الليبيين معنا في الثورة وسنبقى متضامنين معهم حتى تعود ثروات ليبيا إلى الليبيين”.

وشدد رئيس الجمهورية بالقول :”نحن مع الشرعية والشرعية الموجودة هي الشرعية الدولية والحكومة الليبية المعترف بها “، مضيفا بالقول:” لا يوجد حل في ليبيا إلا بإعادة صوت الشعب الليبي، كما لن نسمح بفصل شمال مالي عن جنوبه تحت أي ظرف”.

ليديا كبيش

24 سبتمبر، 2022

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