رئيس الجمهورية: الجزائر موزع ومزود للغاز موثوق فيه

22 فبراير، 2022

أكد اليوم الثلاثاء رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، على أن الجزائر يُعترف لها أنها موزع ومزود للغاز موثوق فيه لأكثر من نصف قرن.

وكشف الرئيس تبون، خلال كلمته في القمة السادسة لمنتدى الدول المصدرة للغاز المنعقدة بقطر، أن هذا الأخير بلغ مستوى من النضج، وبإمكانه لعب دور هام في ظل التحديات الراهنة.

وأوضح رئيس الجمهورية أن الغاز الطبيعي له أهمية في رفع التحديات الراهنة والمستقبلية، والدول المنتجة له معنية بالحفاظ على مصالحها بالحوار مع الدول المستهلكة.

كما دعا الرئيس تبون المنتدى ليصبح أكثر حضورا وفعالية في كافة المسائل المتعلقة بالغاز خاصة في ترقية التعاون البلدان في هذا المجال، مؤكدا على أن له قدرة للعب دور أكثر فعالية لترقية استخدامات الغاز، وحوار بناء ومثمر بين مختلف الفاعلين.

وأعرب رئيس الجمهورية، عن سعادته باستقبال المشاركة في المنتدى خلال قمته المقبلة التي ستنعقد بالجزائر.

رمزي أحمد توميات

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