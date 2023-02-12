رئيس الجمهورية: الجزائر متمسكة بدعم حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة

ثمن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الرئيس الحالي لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة عاليا. انعقاد المؤتمر رفيع المستوى لدعم مدينة القدس في سياق تفعيل أهم مخرجات القمة العربية. المنعقدة بالجزائر في غرة نوفمبر من العام المنصرم.

وجاء ذلك خفي الكلمة التي ألقاها نيابة عنه وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة الذي نقل تحيات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.

وقال الرئيس تبون إن:” ذلك الموعد التاريخي الذي آثرنا بصفة جماعية. أن نضعه تحت عنوان “لم الشمل” في ذكرى أم الثورات لتعزيز مركزية ومكانة القضية الفلسطنية أمام ما تتعرض له من تحديات”.

وأضاف رئيس الجمهورية بالقول :”بهذه الروح، أكدنا تمسكنا بمبادرة السلام العربية. كأساس لحل الصراع العربي-الإسرائيلي وفق مبدأ”الأرض مقابل السلام” وجددنا العزم على مواصلة وتكثيف جهودنا ومساعينا للدفاع عن القدس المحتلة. في وجه القمع الصهيوني الممنهج الذي يستهدف المدينة وأهلها ومقدساتها”.

وتابع الرئيس تبون قائلا إننا اليوم وبمناسبة التئام هذا المؤتمر الهام نؤكد أن السياسات العنصرية المدانة التي يسعى الاحتلال لفرضها في مدينة القدس ومحاولاته طمس هويتها العربية الإسلامية والمسيحية والمساس بالوضع القائم فيها. أو تدنيس مقدساتها في سياق ما شهدناه مؤخرا من استفزازات لن تحقق إلا مكاسب وهمية تجافي التاريخ والشرعية والديمغرافيا. لترهن التعايش الذي ميز هذه المدينة على مدى قرون من الزمنوتقوض آفاق إحياء عملية السلام في الشرق الأوسط.

كما ندد رئيس الجمهورية بمحاولات الاحتلال الصهيوني المتكررة فرض سياسة الأمر الواقع. التي تجاوزت الحاضر لتمتد إلى الماضي عبر تزوير الحقائق وتغيير المسميات.

و أكد الرئيس تبون تمسك الجزائر التام بدعم حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشريف.

رمزي أحمد توميات

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