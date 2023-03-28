رئيس الجمهورية: الجزائر تساهم بوضع خطة عمل جديدة للإتحاد الإفريقي لمكافحة الإرهاب

أكد اليوم الثلاثاء، رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، على أن الجزائر تساهم على الصعيد القاري في وضع خطة عمل جديدة للإتحاد الإفريقي في مجال مكافحة الإرهاب وتفعيل الصندوق الإفريقي الخاص بمكافحة الإرهاب.

وجاء ذلك لدى توجيهه خطابا لمجلس الامن للأمم المتحدة بمناسبة إنعقاد إجتماع رفيع المستوى لبحث التطورات هذه الآفة في افريقيا وسببل محاربتها

ولفت الرئيس تبون بصفته منسق الإتحاد الإفريقي حول مكافحة الارهاب والتطرف العنيف في افريقيا، إلى التطور المقلق الذي سجله التهديد الإرهابي في القارة خلال العشرية الاخيرة

كما تقدم رئيس الجمهورية باقتراح مسارات عمل جديدة من شأنها أن تعزز التعاون الدولي في هذا المجال.

وتجدر الإشارة الى أن خطاب الرئيس تم نشره كوثيقة رسمية لمجلس الامن للإسترشاد بها خلال النقاشات، والذي قال فيه :”ان قارتنا في العشرية الاخيرة أضحت أكثر تأثرا من أي منطقة أخرى في العالم بهذه الآفة. في ظل إمتداد واتساع رقعتها الجغرافية إلى وجهات كنا نعتبرها في مأمن من شر الإرهاب”.

كما أن تنامي حدة هذه الأفة في العديد من المناطق الأفريقية والساحل والصحراء أضحت تشكل الخطر الأبرز على أمن واسنقرار القارة. فضلا عن تفويض جهود التنمية الإقتصادية وتجسيد أهداف أجندة 2063، يضيف الرئيس تبون.

وشدد رئيس الجمهورية، على أن ما تواجهه إفريقيا هو تهديد عالمي لا يعترف بالحدود ولا يرتبط بدين وجنس أو عرقية. كما لاينبغي باي حال من الأحوال مساواة هذه التهديدات الإرهابية بالنضال المشروع للشعوب الرازحة تحت الإحتلال. من أجل استرجاع حقوقها المسلوبة.

وعلى رأسها حقها غير القابل للتضرف أو التقادم في تقرير المصير والإستقلال على النحو المنصوص عليه في قرارات الشرعية الدولية.

وأوضح الرئيس تبون، أن الجزائر تقدمت بمبادرة تهدف إلى إضفاء ديناميكية جديدة على جهود مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل والصحراء. والتي تمت المصادقة عليها شهر أكتوبر 2022 من قبل الدول الاعضاء في لجنة الأركان العملياتية المشتركة cemok.

وتواصل الجزائر بحكم توليها مهام منسق الإتحاد الإفريقي للوقاية من هذه الآفة والتصدي لها مساعيها الرامية إلى المساهمة في تعزيز العمل الإفريقي المشترك في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف.

في حين أكد رئيس الجمهورية، أن الجزائر تساهم على الصعيد القاري في وضع خطة عمل جديدة للإتحاد الإفريقي في مجال مكافحة الإرهاب وتفعيل الصندوق الإفريقي الخاص بمكافحة الإرهاب.

ووضع قائمة إفريقية للأشخاص والمجموعات والكيانات المتورطة في أعمال إرهابية بما في ذلك المقاتلين الإرهابيين الأجانب وتجسيد مشروع الامر بالقبض الإفريقي.

رمزي أحمد توميات

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