رئيس الجمهورية : الجزائر تحرز تقدما هاما في اتجاه توسيع شراكاتها الاستراتيجية عبر العالم

19 أغسطس، 2023

أكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون اليوم في رسالته التي بعث بها بمناسبة اليوم الوطني للمجاهد المخلد للذكرى المزدوجة لهجومات الشمال القسنطيني وانعقاد مؤتمر الصومام، 20 أوت 1955-1956، أن الجزائر تحرز تقدما هاما في اتجاه توسيع شراكاتها  الاستراتيجية عبر العالم، لبعث ديناميكية اقتصادية مستقطِبة للاستثمارات، ولتأكيد حضور الجزائر القوي وتأثيرها إقليميا ودوليا.

و أكد الرئيس تبون في رسالته، أن الإيمان بالنصر الذي ملأ جوانح الشهيد الرمز زيغود يوسف ورفاقه، وخاضوا بنوره في قلوبهم معارك الشمال القسنطيني في 20 أوت 1955 هو نفس الإيمان الذي دفع في خضم الكفاح المسلح، قادة الثورة إلى عقد مؤتمر الصومام لوضع أسسها التنظيمية السياسية والعسكرية، مشيرا أنه من ذلك الإيمان، يتم استلهام في هذه المرحلة التي تتواصل فيها بناء الجزائر الجديدة، الثقة في مقدّرات الأمة التي تقوي من الإرادة لتحقيق المؤشرات الإيجابية في مجالات التنمية المستدامة و كذا الإنجازات التي تتحقق بسواعد أبناء الوطن، و التي تتعزز بها المكاسب الاجتماعية حفظا لكرامة المواطن.

شرف الدين عبد النور

19 أغسطس، 2023

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