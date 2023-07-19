رئيس الجمهورية: الجزائر تحتاج إلى خبرة الصين للارتقاء إلى مرحلة جديدة

أكد اليوم الأربعاء، رئيس الجمهورية، على أنّ الجزائر تخطو خطوات ثابتة للارتقاء إلى مرحلة جديدة كقوة عسكرية واقتصادية ودبلوماسية في القارة الإفريقية،

وقال الرئيس تبون في ثالث أيام زيارة الدولة إلى الصين بدعوة من نظيره الصيني، شي جينبينغ :” أنّ الجزائر “تحتاج للخبرة الصينية، ونأمل أن نصل إلى نتائج ايجابية في أقرب وقت”.

واضاف رئيس الجمهورية بالقول أنّ “العلاقات الجزائرية الصينية جيدة جداً والبلدان يتبادلان المساعدة والمساندة المطلقة، أنّ الصين دولة صديقة، وأصبحت من بين أقوى دول العالم اقتصادياً ودبلوماسياً وعسكرياً”.

ولدى لقائه الوزير الأول الصيني لي كيونغ ببكين، أكّد رئيس الجمهورية أنّ المشاريع التي تطرق إليها الثلاثاء مع نظيره الصيني، شي جينبينغ، هي “مشاريع هيكلية”،

كما جدد الرئيس تبون التأكيد على استعداد الجزائر للتعاون مع الصين في كافة الميادين كاستغلال المناجم وتطوير بناء المصانع”.

وفي حضور الوفد الوزاري الهام المرافق لرئيس الجمهورية وسفير الجزائر بالصين حسن رابحي بقصر الشعب العريق، أشاد رئيس الجمهورية بمشروع بناء مصنع بطاريات السيارات الكهربائية بالجزائر من طرف الشريك الصيني ومشاريع الصناعات الالكترونية.

رمزي أحمد توميات

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