رئيس الجمهورية: الجزائر تحتاج إلى خبرة الصين للارتقاء إلى مرحلة جديدة

19 يوليو، 2023

أكد اليوم الأربعاء، رئيس الجمهورية، على أنّ الجزائر تخطو خطوات ثابتة للارتقاء إلى مرحلة جديدة كقوة عسكرية واقتصادية ودبلوماسية في القارة الإفريقية،

وقال الرئيس تبون في ثالث أيام زيارة الدولة إلى الصين بدعوة من نظيره الصيني، شي جينبينغ :” أنّ الجزائر “تحتاج للخبرة الصينية، ونأمل أن نصل إلى نتائج ايجابية في أقرب وقت”.

واضاف رئيس الجمهورية بالقول أنّ “العلاقات الجزائرية الصينية جيدة جداً والبلدان يتبادلان المساعدة والمساندة المطلقة،  أنّ الصين دولة صديقة، وأصبحت من بين أقوى دول العالم اقتصادياً ودبلوماسياً وعسكرياً”.

ولدى لقائه الوزير الأول الصيني لي كيونغ ببكين، أكّد رئيس الجمهورية أنّ المشاريع التي تطرق إليها الثلاثاء مع نظيره الصيني، شي جينبينغ، هي “مشاريع هيكلية”،

كما جدد الرئيس تبون التأكيد على استعداد الجزائر للتعاون مع الصين في كافة الميادين كاستغلال المناجم وتطوير بناء المصانع”.

وفي حضور الوفد الوزاري الهام المرافق لرئيس الجمهورية وسفير الجزائر بالصين حسن رابحي بقصر الشعب العريق، أشاد رئيس الجمهورية بمشروع بناء مصنع بطاريات السيارات الكهربائية بالجزائر من طرف الشريك الصيني ومشاريع الصناعات الالكترونية.

رمزي أحمد توميات

19 يوليو، 2023

مقالات ذات صلة

رئيس الجمهورية يوجّه رسالة خطّية لرئيس دولة الإمارات العربية المتحدة

24 يناير، 2023

هذا هو موعد ومكان إنعقاد الطبعة الـ45 للندوة الدولية للتنسيقية الأوروبية لدعم الشعب الصحراوي

31 يوليو، 2021

وفد نيجيري يضم اطارات سامية يزور الجمهورية الصحراوية خلال الايام المقبلة

24 أغسطس، 2021

إخماد جميع الحرائق المندلعة في عدة ولايات شمال البلاد

19 أغسطس، 2022
الطبعة الوطنية - الحقوق محفوظة لشرشال نيوز2022
زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: