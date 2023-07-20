رئيس الجمهورية: الإنتاج الجزائري أصبح مطلوبا في الأسواق الخارجية

20 يوليو، 2023

أكد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، خلال لقائه بممثلي الجالية الجزائرية في الصين أن الإنتاج الجزائري بدا يتطور ويلبي الحاجيات وأصبح مطلوبا في الأسواق الخارجية.

ولفت الرئيس تبون الى الصورة الايجابية التي تحظى بها الجالية الجزائرية المقيمة بالصين. مشيرا إلى أن اغلب هذه الجالية هي من “النخبة والكفاءات. على غرار جاليتنا المتواجدة في معظم الدول كتركيا والبرتغال وروسيا”.

ومن جهتهم أشاد ممثلو الجالية الجزائرية بالصين بنتائج زيارة الدولة التي يقوم بها رئيس الجمهورية إلى هذا البلد الصديق. مؤكدين “التفاهم” حول مسعى الرئيس تبون في تطوير البلاد.

رمزي أحمد توميات

20 يوليو، 2023

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