رئيس الجمهورية: الأوضاع الدولية لن تؤثر على العلاقات الجزائرية الروسية

قال رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، أن :”العلاقات الجزائرية الروسية لن تتغير. مايفوت 60 سنة من العلاقات، والجزائر وفية أكبر وفاء لهاته العلاقات وهاته العلاقة والصداقة”.

وأكد الرئيس تبون خلال لقاءه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن هناك أوضاع وضغوطات ربما دولية. ولكنها لن تؤثر على الصداقة الموجودة بيننا

وأضاف رئيس الجمهورية بالقول“صون استقلالنا كان بمساعدة قوية من روسيا الفدرالية الصديقة. في تسليحنا والدفاع عن حريتنا في ظروف إقليمية صعبة جدا”.

وتابع الرئيس تبون قائلا “بالطبع. التشاور مع الأصدقاء ضروري في كل الظروف. نحن مطالبون بالتشاور فيما يخص كل النقاط التي تهمنا”.

هذا وشكر رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، روسيا، والتي ساعدت الجزائر ووقفت إلى جانبها لحصولها على مقعد غير دائم في مجلس الأمن.

رمزي أحمد توميات

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