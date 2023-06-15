رئيس الجمهورية: الأوضاع الدولية لن تؤثر على العلاقات الجزائرية الروسية

15 يونيو، 2023

قال رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، أن :”العلاقات الجزائرية الروسية لن تتغير. مايفوت 60 سنة من العلاقات، والجزائر وفية أكبر وفاء لهاته العلاقات وهاته العلاقة والصداقة”.

وأكد الرئيس تبون خلال لقاءه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن هناك أوضاع وضغوطات ربما دولية. ولكنها لن تؤثر على الصداقة الموجودة بيننا

وأضاف رئيس الجمهورية بالقول“صون استقلالنا كان بمساعدة قوية من روسيا الفدرالية الصديقة. في تسليحنا والدفاع عن حريتنا في ظروف إقليمية صعبة جدا”.

وتابع الرئيس تبون قائلا “بالطبع. التشاور مع الأصدقاء ضروري في كل الظروف. نحن مطالبون بالتشاور فيما يخص كل النقاط التي تهمنا”.

هذا وشكر رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، روسيا، والتي ساعدت الجزائر ووقفت إلى جانبها لحصولها على مقعد غير دائم في مجلس الأمن.

رمزي أحمد توميات

15 يونيو، 2023

مقالات ذات صلة

اللجنة الوطنية للدفاع عن معتقلي الرأي تكشف عن قائمة السجناء الذين تم إطلاق سراحهم بموجب العفو الرئاسي

15 يوليو، 2021

جمعية صحراوية تحذر الشركات من التورط في مشاريع الاحتلال المغربي في الداخلة المحتلة

15 سبتمبر، 2022

رئيس الجمهورية الصحراوي يشرف على افتتاح السنة القضائية الجديدة

19 ديسمبر، 2021

الوزير الأول: تخصيص 613 مليار دينار لدعم المواد الغذائية واسعة الإستهلاك

15 أكتوبر، 2022
الطبعة الوطنية - الحقوق محفوظة لشرشال نيوز2022
زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: