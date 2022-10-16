رئيس الجمهورية: “آليت على نفسي أن أجعل من استرجاع كرامة المواطن حربا لا تهدأ”

رئيس الجمهورية: “آليت على نفسي أن أجعل من استرجاع كرامة المواطن حربا لا تهدأ”

قال اليوم الأحد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون:”لقد آليت على نفسي أن أجعل من استرجاع كرامة المواطن حربا لا تهدأ وفاء للتعهدات التي قطعناها مع الشعب الجزائري وصونا لرسالة الشهداء الأبرار”.

وأورد الرئيس تبون خلال اشرافه على افتتاح السنة القضائية الجديدة:” إن حسن أداء القضاء وشعور المواطن بالإطمئنان لا ينبعُ فقط من جودة القوانين ولكن من تطبيقها بعدالة وشفافية على نحو يحمي حقوق الأفراد.

وشدد رئيس الجمهورية، على ضرورة التوصل إلى آليات فعالة لحل النزاعات بين الأفراد، مبرزا أن الضرورة تتطلب تعزيز حقوق الدفاع وتوفير الشروط اللازمة لممارسة مهنة القانون

وأضاف الرئيس تبون بالقول :”بعد أيام سنحيي باعتزاز وفخر وشموخ ذكرى اندلاع الثورة المجيدة، الفاتح نوفمبر لم يعد فيها ذلك الشرخ الذي طالما باعد بين المواطن والدولة ومؤسساتها”.

كما تابع رئيس الجمهورية قائلا :”أغتنم الفرصة للتأكيد على أهمية العمل التشريعي”، داعيا الحكومة للإسراع في تنصيب المحاكم التجارية، وإصدار القوانين المساهمة في تأمين مناخ الأعمال.

ليديا كبيش

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