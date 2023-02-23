رئيس البرلمان الكيني يشيد بالتطور الذي بلغه قطاع الفلاحة بالجزائر

أشاد رئيس برلمان جمهورية كينيا موزس ويتانغولا، بالمستوى المتطور الذي بلغه القطاع الفلاحي بالجزائر. لا سيما فيما يتعلق باستخدام التقنيات المتطورة.

وجاء ذلك في تصريح له للصحافة على هامش زيارته إلى ولاية البليدة، رفقة وفد برلماني لعدد من المؤسسات الصناعية والمستثمرات الفلاحية بالولاية رفقة السلطات المحلية.

وقال موزس ويتانغولا :”أن تواجده اليوم بهذه الولاية سمح له بالوقوف على المستوى العالي الذي بلغه قطاع الفلاحة في الجزائر. لاسيما ما تعلق باستخدام التقنيات المتطورة التي تطبقها دول متقدمة”.

وأعرب ذات المتحدث، خلال زيارته لإحدى المؤسسات الخاصة “شراكة جزائرية-إيطالية” المتخصصة في إنتاج شتلات الأشجار المثمرة ببلدية الزاوية عن إفتخاره باعتماد مثل هذه التقنيات الحديثة ببلد إفريقي.

وأوضح رئيس البرلمان الكيني، أن زيارته إلى ولاية البليدة، تندرج في إطار المساعي الرامية إلى الرفع من مستوى حجم التبادلات التجارية بين الدولتين. مشيرا إلى أن كينيا تستهلك العديد من المنتجات التي تصنع بالجزائر.

هذا وقد استهل الوفد البرلماني زيارته بالوقوف على مختلف المنتجات المحلية التي تضمنها معرض نظم بمقر الولاية. و أبدى اهتماما ملحوظا بمنتجات الحمضيات و عبر عن إعجابه بجودتها. كما قام بزيارة الجناح الخاص بمؤسسة صناعة صفائح الألمنيوم المركبة.

كما قام رئيس البرلمان الكيني أيضا بزيارة إحدى أكبر المستثمرات الفلاحية المتخصصة في إنتاج الحمضيات ببني تامو. أين أشرف على انطلاق عملية جني أحد أنواع البرتقال.

وتنقل بعدها إلى مقر المؤسسة المختصة في إنتاج شتلات الأشجار المثمرة و الغابية بذات البلدية ثم إلى مصنع صناعة مواد التجميل و التغليف لمجمع “فينيس” بمنطقة النشاطات.

رمزي أحمد توميات

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