رئيس البرلمان الكيني في زيارة إلى الجزائر

16 فبراير، 2023

يشرع رئيس برلمان جمهورية كينيا، موسى ويتا نغانغولا، في زيارة إلى الجزائر بداية من السبت القادم، حيث تدوم إلى غاية 25 فيفري الجاري، بدعوة من رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي.

وتعد هذه الزيارة فرصة لتعزيز العلاقات الممتازة التي تجمع البلدين منذ عقود، وكذا إظهار ما حققه التعاون المشترك في شتى الأصعدة، وبحث إمكانية إعطائه ديناميكية متجددة.

وكما سيجري رئيس برلمان جمهورية كينيا خلال إقامته بالجزائر، محادثات مع رئيسي غرفتي البرلمان ويعقد لقاءات عديدة مع كبار المسؤولين في الدولة.

حورية سعداوي

16 فبراير، 2023

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