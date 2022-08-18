رئيس البرلمان العربي يعزّي الجزائر في ضحايا الحرائق

18 أغسطس، 2022

قدم رئيس البرلمان العربي، عادل بن عبد الرحمن العسومي خالص التعازي وصادق المواساة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، قيادة وبرلمانا وشعبا في ضحايا حرائق الغابات التي اندلعت بعدد من الولايات الرشقية، وأسفرت عن عدد من الوفيات والمصابين.

وأكد العسومي على دعم وتضامن البرلمان العربي الكامل مع جمهورية الجزائر في هذا المصاب الجلل، مؤكدا ثقته في السلطة الجزائرية في مكافحة وتجاوز آثار هذه الكارثة الطبيعية.

كما دعا رئيس البرلمان العربي، الله أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.

ليديا كبيش

18 أغسطس، 2022

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