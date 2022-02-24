رئيس أوكرانيا يعلن عن قطع العلاقات الدبلوماسية مع روسيا

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الخميس عن قطع العلاقات الدبلوماسية مع روسيا بعدما شنّ هذا الأخير هجوما عسكريا على بلاده.

وطالب زيلينسكي في كلمة له، كل أوكراني يستطيع حمل السلاح بالتوجه إلى مراكز التدريب، مؤكدا على أن بلاده تتعرض لهجوم روسي على جميع الجبهات.

وفي هذا الصدد، قال الرئيس الأوكراني:”أيها الأوكرانيون دافعوا عن بلادكم بكل ما يمكن، مؤكدا على أن الجيش الأوكراني سيرد بقوة على الاعتداءات الروسية.

كما اعتبر ذات المتحدث أن ما فعلته روسيا هذا اليوم يشبه أفعال النازية في الحرب العالمية الثانية، ظاعيا العالم إلى إنشاء تحالف مناهض للرئيس الروسي فلاديمير بوتن. من أجل إجبار روسيا على السلام وذلك عقب بدء موسكو العمليات العسكرية ضد بلاده.

رمزي أحمد توميات

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