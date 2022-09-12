رئيس أركان القوات المسلحة برواندا يشيد بدور الجزائر في الحفاظ على الأمن بالمنطقة الإقليمية

12 سبتمبر، 2022

إستقبل اليوم الإثنين الفريق أول السعيد شنڨريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، نظيره الرواندي  الفريق أول جون بوسكو كازورا،  الذي يقوم بزيارة رسمية إلى الجزائر على رأس وفد عسكري هام.

وأشاد الفريق أول جون بوسكو كازورا، بدور الجزائر المحوري في الحفاظ على استتباب الأمن والاستقرار في المنطقة الإقليمية. من خلال تقديم المساعدة، في مختلف المجالات، لبلدان الجوار ومرافقتها في تسوية أوضاعها الأمنية.

وكشفت وزارة الدفاع الوطني، أن الطرفان تبادلا هدايا رمزية ليوقع بعدها رئيس أركان القوات المسلحة لجمهورية رواندا، على السجل الذهبي لأركان الجيش الوطني الشعبي.

كما عرف اللقاء حضور كل من الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني وقادة القوات والدرك الوطني. ورؤساء دوائر ومديرين مركزيين بوزارة الدفاع الوطني وأركان الجيش الوطني الشعبي.

رمزي أحمد توميات

12 سبتمبر، 2022

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