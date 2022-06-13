الفريق شنڨريحة يشرع في زيارة عمل الى تمنراست

13 يونيو، 2022

حل اليوم الإثنين، رئيس أركان الجيش الفريق السعيد شنقريحة بالناحية العسكرية السادسة في تمنراس، في زيارة عمل وتفقد.

وأفاد الفريق شنقريحة: “إننا في الجيش الوطني الشعبي نعتقد أن من يؤمن بوطنه لا بد أن يؤمن بالقيم التي تصون هذا الوطن فالإيمان بالوطن يتطلب افعالا في الميدان وليس مجرد أقوال”

وتابع رئيس أركان الجيش قائلا: “إننا نحرص في الجيش الوطني الشعبي على أن يتجسد هذا الارتباط الوجداني بالوطن ويتحول إلى أفعال ميدانية ملموسة وذلك من خلال استنهاض الهمم وترسيخ حب العمل النزيه المخلص في نفوس كافة أفراد الجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير الوطني”.

كما استرسل الفريق شنقريحة بالقول :” يجب أن يصبح أمر اكتساب القوة لدى الجيش متطلبا ضروريا وحتمية أكيدة، لكي تبقى الجزائر تحت قيادة رئيس الجمهورية قوية وموحدة ومحفوظة ومنتصرة على من يعاديها”.

رمزي أحمد توميات

13 يونيو، 2022

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