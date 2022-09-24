رئيسة وزراء فرنسا تزور الجزائر شهر أكتوبر المقبل
24 سبتمبر، 2022
يرتقب أن تقوم رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيت بورن، بزيارة رسمية إلى الجزائر في التاسع والعاشر من أكتوبر المقبل، حسبما أفادت به وكالة الأنباء الفرنسية.
ووفقا لبيان للحكومة الفرنسية، فإن زيارة بورن الى الجزائر تأتي للقاء الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن بهدف تثبيت الشراكة التي إتفق عليها نهاية الشهر الماضي رئيسي البلدين.
وأفاد البيان:”أنه وتماشيا مع الإعلان المشترك للجزائر من أجل تجديد الشراكة بين الجزائر وفرنسا والذي تمخضت عنه زيارة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون إلى الجزائر نهاية أوت الفارط، سيجتمع أعضاء الحكومتين الفرنسية والجزائرية لإعادة تأكيد عزمهم على تعزيز الصداقة بين فرنسا والجزائر. وتعميق التعاون الثنائي في مجالات المصلحة المشتركة”.
كما كشفت رئاسة الحكومة الفرنسية إن بورن ستشارك، برفقة عدد من أعضاء الحكومة الفرنسية، في رئاسة الدورة الخامسة للجنة الحكومية الرفيعة المستوى مع نظيرها الجزائري أيمن بن عبد الرحمن مشيرة إلى أن اللجنة ستتطرّق إلى المسائل الاقتصادية والتحوّل البيئي
ليديا كبيش
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24 سبتمبر، 2022