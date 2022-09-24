رئيسة وزراء فرنسا تزور الجزائر شهر أكتوبر المقبل

يرتقب أن تقوم رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيت بورن، بزيارة رسمية إلى الجزائر في التاسع والعاشر من أكتوبر المقبل، حسبما أفادت به وكالة الأنباء الفرنسية.

ووفقا لبيان للحكومة الفرنسية، فإن زيارة بورن الى الجزائر تأتي للقاء الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن بهدف تثبيت الشراكة التي إتفق عليها نهاية الشهر الماضي رئيسي البلدين.