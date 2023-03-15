رئيسة الجمعية الفيدرالية لروسيا في زيارة للجزائر

15 مارس، 2023

تشرع رئيسة الجمعية الفيدرالية لفيدرالية روسيا فالنتينا ماتيفينيكو، في زيارة إلى الجزائر إبتداء من اليوم الأربعاء، حسبما أفاد به بيان لمجلس الأمة

وحسب نص البيان، تأتي هذه الزيارة، والتي تستمر إلى غاية يوم الجمعة 17 مارس 2023، بدعوة من رئيس مجلس الأمة،صالح ڨوجيل، اين ستلتقي فالنتينا ماتيفينيكو، خلال هذه الزيارة، عدداً من المسؤولين البرلمانيين والحكوميين.

في حين اندرج هذه الزيارة ضمن اطار تعزيز التعاون والتنسيق بين المجلسين. اللذان تربطهما مذكرة تفاهم تم امضاؤها بين الطرفين بالجزائر في شهر ماي من سنة 2014.

رمزي أحمد توميات

15 مارس، 2023

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