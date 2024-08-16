رئاسيات 7 سبتمبر: مراد يجتمع بالأحزاب الداعمة للمترشح عبد المجيد تبون

عقد ابراهيم مراد، مدير حملة المترشح لرئاسيات 7 سبتمبر، عبد المجيد تبون، اجتماعا تنسيقيا مع 5 رؤساء أحزاب مساندة للمترشح تبون، وهم الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني “الأفلان”، التجمع الوطني الديمقراطي “الأرندي”، حركة البناء الوطني، جبهة المستقبل وحزب صوت الشعب.

وجرى خلال اللقاء، عرض برامج فعاليات الحملة الانتخابية التي تشرف على تنشيطها الأحزاب المساندة، وتسطير سبل التنسيق مع مديرية الحملة والتنسيقيات المحلية، بما يضمن تغطية شاملة لجميع الولايات، وتعبئة قصوى لمختلف الفئات بأهمية المشاركة الواسعة في الانتخابات والتصويت لصالح المترشح الحر عبد المجيد تبون.

ش.ن