رئاسيات 7 سبتمبر: المترشح عبد المجيد تبون يُلقي أول خطاب خلال انطلاق الحملة الإنتخابية وهذا ماجاء فيه

ألقى المترشح للانتخابات الرئاسية ليوم 7 سبتمبر 2024، عبد المجيد تبون، اليوم، أول خطاب له بُثّ عبر التلفزيون العمومي، وذلك في إطار أول أيام الحملة الانتخابية للاستحقاق الرئاسي المقبل.

وذكّر المترشح عبد المجيد تبون، بالتزامه خلال العهدة الأولى بإعادة تقييم وتقويم ما أفسد عبر 54 التزاما، “ووفيت بما تعهدت به”، يقول المترشح.

وأشار المترشح عبد المجيد تبون، إلى أن اقتصاد البلاد كان منهارا بعدما كان أساسه الاستيراد وتضخيم الفواتير، مبرزا أن الإنتاج الوطني تقلص إلى أدنى درجة، مع تقليل تضخيم الفواتير بنسبة 30 بالمائة، مضيفا أنه تم استرجاع الأموال المنهوبة والممتلكات التي أنجزت بالقروض المنهوبة.

كما نوّه المترشح عبد المجيد تبون في خطابه، بأنه أعاد اللحمة بين الجزائريين أولاّ، وبين الجزائريين ودولتهم، مضيفا بالقول أنه وجد الدولة منهارة آنذاك، مع انعدام سلطة الردع، “ولكن استرجعنا هبتها بالحق والقانون”، يضيف المترشح، مؤكدا أن كلمة الجزائر أضحت مسموعة، من خلال دفاعها عن الشعوب المقهورة وعلى رأسها الشعب الفلسطيني.