رئاسة الجمهورية تندّد بطريقة تكريم الرئيس تبون من قبل جامعة باتنة 01

13 فبراير، 2023

ندّدت مديرية الإتصال برئاسة الجمهورية على الطريقة التي كرّم بها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون من قبل مسؤولي جامعة باتنة 1.

وأعلنت المديرية في بيان لها عن تنديدها بما بدر من مسؤولي “جامعة باتنة 1”. الذين وبمبادرة شخصية ومعزولة منهم قاموا بتكريم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بواسطة لوحة تعيد إلى أذهان الجزائريين حقبة مشينة.

وأكدت المديرية العامة للإتصال أنها تتبرأ من هذا التصرف السيء الذي لا يمت بصلة بطريقة تفكير رئيس الجمهورية. ولا بالتقاليد التي يعمل على ترسيخها منذ توليه رئاسة الجمهورية. في إطار الجزائر الجديدة وهو الذي طلب في خطاب التنصيب بسحب لقب “الفخامة” واستبداله بوصف “السيد”. وبالتالي سقوط كل تصرفات وسلوكات التملق

رمزي أحمد توميات

13 فبراير، 2023

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