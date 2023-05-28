ذهاب نهائي كأس الكونفيديرالية الإفريقية: اتحاد الجزائر يتجاوز يانغ أفريكانز بثنائية ويقترب من التتويج

حقق اتحاد الجزائر فوزا ثمينا في ذهاب نهائي كأس الكونفيديرالية الإفريقية على يانغ أفريكانز بنتيجة هدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب دار السلام بتنزانيا وعلى أرضية ميدان كارثية مع تساقط الأمطار…

وتمّكن نجم إتحاد الجزائر “أيمن محيوص من تسجيل الهدف الأول عند الدقيقة 32 من عمر اللّقاء، بعد بداية هجومية قوية لأشبال المدرب” عبد الحق بن شيخة”، فيما عدّل أصحاب الدار يانغ أفريكانز النتيجة عند الدقيقة 82، قبل أن يقتنص إسلاك ميريلي هدف الفوز والثاني لاتحاد العاصمة، وسط فرحة كبيرة للاعبين والطاقم الفني وللجماهير الجزائرية التي تابعت المباراة عبر شاشات التلفزيون، وتترقب لعب لقاء العودة في نهائي يعد بالكثير هنا في الجزائر.

سيدعلي.ه‍

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