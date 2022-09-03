دي ميستورا يشرع في زيارة إلى مخيمات اللاجئين الصحراويين

3 سبتمبر، 2022

شرع بداية من اليوم السبت، المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية، ستافان دي ميستورا في زيارة الى مخيمات اللاجئين الصحراويين .

وحسب ما أفادت به وكالة الأنباء الصحراوية، فإن الزيارة التي تدوم يومين سيلتقي خلالها دي ميستورا القيادة الصحراية .

وتأتي زيارة دي ميستورا في إطار سلسلة اللقاءات من أجل تعميق المشاورت مع كل الأطراف المعنيين في محاولة للتقدم لايجاد حل للقضية الصحراوية .

وللتذكير، فقد كان ستافان دي ميستورا قد أجرى اول جولة له للمنطقة منذ تعيينه نوفمبر الماضي ، في يناير وقادته إلى الاطراف المعنية بالنزاع (جبهة البوليساريو ، المغرب ، الجزائر وموريتانيا كبلدين ملاحظين)

ليديا كبيش

3 سبتمبر، 2022

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