دي ميستورا يشرع في زيارة إلى مخيمات اللاجئين الصحراويين
شرع بداية من اليوم السبت، المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية، ستافان دي ميستورا في زيارة الى مخيمات اللاجئين الصحراويين .
وحسب ما أفادت به وكالة الأنباء الصحراوية، فإن الزيارة التي تدوم يومين سيلتقي خلالها دي ميستورا القيادة الصحراية .
وتأتي زيارة دي ميستورا في إطار سلسلة اللقاءات من أجل تعميق المشاورت مع كل الأطراف المعنيين في محاولة للتقدم لايجاد حل للقضية الصحراوية .
وللتذكير، فقد كان ستافان دي ميستورا قد أجرى اول جولة له للمنطقة منذ تعيينه نوفمبر الماضي ، في يناير وقادته إلى الاطراف المعنية بالنزاع (جبهة البوليساريو ، المغرب ، الجزائر وموريتانيا كبلدين ملاحظين)
ليديا كبيش