أكّد المبعوث الخاص المكلف بقضية الصحراء الغربية ودول المغرب العربي بوزارة الخارجية والجالية الوطنية بالخارج, عمار بلاني اليوم الأربعاء, بأنه في نظر مبعوث الأمم المتحدة, ستافان دي ميستورا, يجب أن يظل المسار الأممي “الإطار الأنسب” لتسوية الصراع في الصحراء الغربية. ورد السيد بلاني يقول أن المعلومات التي نقلتها بعض وسائل الإعلام الإسبانية والمغربية التي تتحدث عن “الرضا” المزعوم للمبعوث الشخصي للأمم المتحدة للصحراء الغربية ، ستافان دي ميستورا ، فيما يتعلق بتغيير موقف الحكومة الإسبانية من القضية الصحراوية ، “تنصب في عمل تلاعبي تديره بعض الدوائر الرسمية في مدريد لمحاولة تهدئة الضجة التي أثارها القرار المثير للجدل الذي اتخذه رئيس الحكومة ، بيدرو سانشيز”.

و أضاف بلاني قائلا ” ان المبعوث الخاص الاممي ستافان دي ميستورا الذي نحن على تواصل معه هو أول من يمكنه التأكيد على تفاجئه من تغيير إسبانيا لموقفها الذي من شانه ان يعقد المسار الاممي”. ان هذا المسار ، يضيف الدبلوماسي، يجب ان يبقى ” في نظر المبعوث الاممي الإطار المناسب لتسوية النزاع القائم بين المملكة المغربية و جبهة البوليساريو”.

و تابع من جهة اخرى بالقول ان “المقربين من المبعوث الخاص ستافان دي ميستورا اكدوا بشأن هذا الوضع الخاص صحة التصريح الذي قدمه المتحدث باسم الأمم المتحدة في 20 يناير الماضي الذي اعتبر ان اي تصريح حول موقف المبعوث الخاص او انشطته غير صادر عنه او عن مكتب المتحدث باسم الأمم المتحدة غالبا ما يكون تشويها للحقائق”. و ذكر السيد بلاني بدعوة المتحدث باسم الأمم المتحدة الى “الحذر ممن يدعون معرفة موقف المبعوث الخاص ستافان دي ميستورا حول الصحراء الغربية”.

(واج)

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