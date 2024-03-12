ديوان الحج والعمرة يُحذّر الوكالات السياحية من التلاعبات

12 مارس، 2024

كشف اليوم الثلاثاء الديوان الوطني للحج والعمرة عن تسجيل ترويج بعض وكالات السياحة والأسفار للحج عن طريق تأشيرات سياحية للمملكة العربية السعودية.

وحسب بيان للديوان الوطني، فإن تنظيم الحج من صلاحيات الديوان الوطني للحج والعمرة، المرخصة لتنظيم الحج عن طريق تأشيرة الحج فقط.

و أكد المصدر، أن أي ترويج للحج عن طريق تأشيرات سياحية أو غيرها، يُعتبر مخالفا للأنظمة المعمول بها في البلدين.

كما يُعرّض المواطنين لخطر الاحتيال من طرف جهات غير مرخصة، ويُعرّض وكالة السياحة والأسفار للعقوبات المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات سارية المفعول.

رمزي أحمد توميات

12 مارس، 2024

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