ديدوش يُشرف على تنصيب عمار قلاتي رئيسا مديرا عاما لمجمع فندقة سياحة وحمامات معدنية

أشرف صباح اليوم، وزير السياحة والصناعة التقليدية، مختار ديدوش، بمقر الوزارة، على تنصيب عمار قلاتي، رئيسا مديرا عاما لمجمع فندقة سياحة وحمامات معدنية (GHTT)، بحضور إطارات مركزية وأخرى ممثلة للمجمع، حسب ما أورده بيان وزارة السياحة.

و خلال مراسم التنصيب ذكّر الوزير ديدوش، بأهمية هذا المجمع، ودوره في ترقية وتطوير المنتوج السياحي الجزائري خاصة وأنه يحوز على حظيرة فندقية معتبرة تمثل 20 بالمئة من مجموع المؤسسات الفندقية الوطنية.

كما أكد وزير السياحة، حسب ذات المصدر، على ضرورة الحرص على استكمال البرنامج الذي خصّصته السلطات العمومية لإعادة تأهيل وعصرنة الوحدات الفندقية التابعة للمجمع, لجعلها مطابقة للمقاييس والمعايير الدولية، مع إطلاق اشغال الوحدات المتبقية وتسليمها في أقرب الآجال.

و أكد الوزير بالمناسبة على أهمية تحسين آداء القطاع العمومي من خلال إرساء نظام جديد للحوكمة يقوم على النجاعة و التكريس الفعلي لثقافة العمل و الإدارة بالنتائج، قصد بلوغ الأهداف المسطرة ضمن خارطة طريق القطاع، للنهوض بقطاع السياحة في الجزائر، يختم بيان الوزارة.

شرف الدين عبد النور

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