ديدوش يشرف على الإحتفال باليوم الوطني للسياحة من تلمسان

24 يونيو، 2023

يشرع وزير السياحة والصناعة التقليدية، مختار ديدوش، اليوم السبت، في زيارة عمل عمل وتفقد على مستوى ولاية وتلمسان.

وحسي بيان لوزارة السياحة، سيعاين ديدوش خلال هذه الزيارة التي ستدوم يومي السبت والأحد 24 و25 جوان 2023، عددا من المنشآت والهياكل الفندية والسياحية، ويقف على وضعية القطاع بالولاية،

كما سيشرف ديدوش على الاحتفالات الرسمية باليوم الوطني للسياحة، على مستوى قصر الثقافة عبد الكريم دالي. والتي ستعرف تسليم جوائز مسابقة أحسن الفيديوهات الترويجية لوجهة الجزائر السياحية لسنة 2023.

ليديا كبيش

24 يونيو، 2023

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