دعمًا للقضية الفلسطينية: تيفو عالمي لجماهير مولودية الجزائر في لقاء شباب الساورة بملعب 5 جويلية

17 نوفمبر، 2023

أبهرت جماهير مولودية الجزائر أمسية هذا الجمعة 17 نوفمبر كل المتابعين، من خلال التيفو العالمي الذي جسّدته على ملعب 5 جويلية، وذلك في المباراة التي جمعت مولودية الجزائر وشبيبة الساورة…

وعرف لقاء مولودية الجزائر وشبيبة الساورة على ملعب 5 جويلية، تجسيد جماهير المولودية للوحة معبّرة بالمدرجات، تضامنا ودعما للقضية الفلسطينية وللشعب الفلسطيني، في لوحةٍ كانت بشعار “المولودية الثورية.. فداك يا أرض الثوار”، تأكيدا على الدعم اللامشروط من الجزائريين للإخوة الفلسطينيين ولتضحياتهم، في وقت فيه تؤكد الجزائر دولة وشعبا وحكومة تضامنها مع فلسطين، إلى أن تُؤسّس هذه الدولة برقعتها الجغرافية التاريخية لتكون عاصمتها القدس الشّريف.

سيدعلي.ه‍

17 نوفمبر، 2023

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