درك سطاوالي بالعاصمة يفكّك شبكة تحترف سرقة المركبات وبيعها على شكل قطع غيار

تمكّن أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بسطاوالي التابعة للكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بزرالدة من وضع حد لنشاط عصابة إجرامية تحترف سرقة السيارات والمركبات وتفكيكها وبيعها على شكل قطع غيار.

وأفادت مصلحة الإعلام والاتصـــال لقيادة الدرك الوطني في بيان صحفي أنّ العملية جاءت على أثر تلقي بلاغ مفاده تعرض أحد المؤسسات إلى عملية سرقة شاحنة نوع شيري هذه الشاحنة كانت مزودة بجهاز (GPS)، فور تلقي الفرقة البلاغ باشر عناصرها التحقيق في القضية وتكثيف التحريات، ليتم تحديد موقع الشاحنة التي تم نقلها إلى ولاية مجاورة قصد تفكيكها عن طريق الاستعانة بميكانيكي.

بعــد تحديد الموقع تم القبض على المشتبه فيه الأول وذلك من خلال ترصد جميع تحركاته ومباغتتـــه وإلقـــاء القبض عليــه، المعني كان محل أوامر بالقبض خاصة بسرقة المركبات والتزوير، التحقيق مع المعني وعمليات التفتيش أفضت إلى توقيف باقي أفراد الشبكة (توقيف ثلاث أشخاص) مع استرجاع مركبة، كما تم حجز أدوات مختلفة كانت تستخدم في عمليات السرقة والتزوير وكذا مفاتيح خاصة بتشغيل المركبات من مختلف الأنواع، يضيف المصدر.

التحقيق المعمق في القضية باستعمال الوسائل التقنية مكن من حلّ 18 قضية عالقة خاصة بسرقة السيارات بإقليم ولاية الجزائر والولايات المجاورة بالإضافة إلى قضايا عديدة عالجتها المصالح الأمنية الأخرى، يضيف البيان الذي ختم أنّه سيتمّ تقديم أطراف القضية أمام الجهات القضائية المختصة، بعد استيفاء جميع مراحل التحقيق والإجراءات القانونية.

ش.ن