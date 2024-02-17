درك تسالة المرجة بالعاصمة يحجز 47 كلغ من الكيف المعالج مع توقيف 3 أشخاص متورطين في القضية

درك تسالة المرجة بالعاصمة يحجز 47 كلغ من الكيف المعالج مع توقيف 3 أشخاص متورطين في القضية

تمكّنت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بتسالة المرجة، مدعمة بفصيلة الأبحاث للدرك الوطني ببئر مراد رايس، من الإطاحة بجماعة أشرار مكونة من 03 أشخاص، يحترفون ترويج المخدرات عبر إقليم ولاية الجزائر والبليدة.

و جاءت العملية حسب بيان قيادة الدرك الوطني، بعد ضبط دورية لأفراد الفرقة الإقليمية عبر إقليم بلدية تسالة المرجة، بالضبط بالطريق السيار (شرق غرب)، لشاحنة صغيرة على مستوى الشريط الإستعجالي، كان سائقها بداخل مقصورة القيادة، ومن الخلف شخصان حاولا شحن كيسين بلاستكيين، حيث لاذوا بالفرار فور مشاهدتهما لعناصر الدورية، ليتم بعدها توقيفهم.

و عند تفتيش الشاحنة تفتيشا أمنيا ودقيقا، تم ضبط كيسين بلاستيكيين بهما كيف معالج على شكل صفائح موسومة بأحد العلامات و المقدرة بأكثر من 47كلغ.

هذا و مكّن التحقيق المعمق لفصيلة الأبحاث للدرك الوطني بئر مراد رايس، من حل القضية، مع توقيف جميع عناصر الشبكة وتوقيفهم.

و سيتم تقديم الموقوفين أمام الجهات القضائية المختصة، بعد الانتهاء من مجريات التحقيق.

شرف الدين عبد النور

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