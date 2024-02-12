درك العاصمة يُطيح بثلاث شبكات مختصة في تنظيم رحلات الهجرة غير الشرعية عبر البحر ويوقف 31 شخصا

تمكّنت وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالجزائر في ثلاث عمليات متفرقة من وضع حد لشبكات مختصة في تنظيم رحلات الهجرة غير الشرعية عبر البحر بعين طاية ، زرالدة وعين البنيان، حسب بيان لقيادة الدرك الوطني.

وجاءت هذه العمليات التي تدخل في إطار مكافحة الهجرة غير شرعية عبر البحر، بعد ترصد و متابعة لهؤلاء الأشخاص وضبطهم في حالة تلبس بصدد الهجرة عبر البحر بطريقة غير شرعية وهذا بالجهتين الشرقية و الغربية بإقليم الولاية، يضيف المصدر.

وأضاف بيان قيادة الدرك الوطني أنّ العمليات مكّنت من توقيف أفرادها ومنظمي هذه الرحلات بعد الترصد لهم من طرف الفرق المعنية، أين كانوا يحضرون لعبور البحر إلى أوروبا باستغلالهم الأجواء المناسبة، أين تم إفساد مخططهم وتوقيف 31 شخص من بينهم 11 منظم، كما تم حجز (03) قوارب نزهة، ثلاث محركات نوع ياماها، 18 برميل بنزين 13قارورة زيت محرك، مبالغ مالية بالعملتين الوطنية و الأجنبية، هواتف نقالة،سيتم تقديم المعنيين أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا بعد استكمال إجراءات التحقيق.

ش.ن

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