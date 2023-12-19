درك الجزائر العاصمة يُطيح بعصابة مختصة بالنّصب والاحتيال بجسر قسنطينة

تمكّنت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بجسر قسنطينة من وضع حد لنشاط عصابة في ظرف وجيز تقوم بالنصب والاحتيال على الأشخاص وسلبهم أموالهم، و ذلك من خلال استدراج الضحايا و إيهامهم بالتوسط لهم بأداء العمرة، أو بيعهم قطع غيار سيارات بأسعار مغرية.

وأورد بيان لقيادة الدرك الوطني أنّ العملية التي تدخل في إطار مكافحة الجريمة بشتى أنواعها، جاءت بعد تلقي عدة شكاوي مواطنين لتعرضهم إلى عمليات نصب واحتيال شكوى من طرف مجهولين، أفراد الشبكة يستهدفون الفئة العمرية من الكهول، أين باشر أفراد الفرقة عملية التحري والاستعلام، ليتم التبليغ من طرف أحد الضحايا بمشاهدته لأفراد العصابة على مستوى بلدية جسر قسنطينة أين تم توقيفهم وتحويلهم إلى مقر الفرقة.

ومكّنت العلملية من توقيف ثلاثة (03) أشخاص مع استرجاع مبالغ مالية قدّرت بـ600 ألف دينار جزائري.

ويوجّه الدرك الوطني من هذا المنبر نداءً للجمهور للتعرف على المشتبه فيهم وكل ضحية لهذه العصابة التوجه إلى نيابة الجمهورية بمحكمة حسين داي ، أو التقرب من مقر فرقة الدرك الوطني بجسر قسنطينة.

وختم البيان أنّه وبعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية، سيتم تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا .

ش.ن

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