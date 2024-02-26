دربال: تزويد الولايات بكميات إضافية من المياه في رمضان

دربال: تزويد الولايات بكميات إضافية من المياه في رمضان

كشف وزير الري طه دربال أن مصالحه ستزود غالبية الولايات بكميات إضافية من المياه خلال شهر رمضان حتى يتمكن المواطنين من صوم الشهر الفضيل بأكثر أريحية.

وجاء ذلك خلال تصريح على هامش تفقده مشروع ربط قنوات الجر بمحطة تحلية مياه البحر في الطارف مساء أمس الأحد.

وقال دربال إن المشاريع الكبرى تترجم الإرادة الحقيقية للسلطات العمومية من أجل استثمار وتحجسين رفاهية الموطن مبرزا التعليمات الصارمة التي يسديها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بتأمين الخدمة العمومية للمواطنين بطريقة محترمة.

رمزي أحمد توميات

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