دراسة 57 تعديلا يتعلق بمشروع قانون ممارسة الحق النقابي

9 أبريل، 2023

قامت لجنة الصحة والشؤون الإجتماعية والعمل والتكوين المهني، بعقد إجتماع لها خصص لدراسة 57 تعديلا إقترح على مشروع القانون المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية وتسويتها وممارسة حق الإضراب.

وحسب بيان للمجلس، فإن هذا الإجتماع الذي ترأسه رئيس اللجنة، رياض خلاف. خصصت أشغاله لدراسة 57 تعديلا اقترحت على مشروع القانون المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية وتسويتها وممارسة حق الإضراب.

وكان المكتب قد أحال على اللجنة هذه التعديلات في إجتماعه المنعقد يوم الخميس الماضي. باعتبارها مستوفية للشروط القانونية.

رمزي أحمد توميات

9 أبريل، 2023

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