درار يؤكد: الوضعية الصحية في الجزائر لا تزال مقلقة

أكد اليوم الأحد المدير العام لمعهد باستور، البروفيسور فوزي درار، على أن الوضعية الصحية في الجزائر لا تزال مقلقة بسبب الحالات المسجلة يوميا.

وقال درار لدى نزوله ضيفا على برنامج “ضيف الصباح” للقناة الاذاعية الأولى، أن :” انخفاض عدد الإصابات المسجلة يعتبر أمرا إيجابيا، لكن ذلك لا يعني أن الوضعية الوبائية في حالة تحسن”.

وأضاف ذات المتحدث، أن الخطر لا يزال موجودا وبإمكان للعدوى الانتشار مجددا في آية لحظة، خاصة إذا لم يتم التقيد بالبروتوكول الصحي.

كما أشار مدير معهد باستور، إلى أن 90 بالمائة من الحالات المسجلة والمتواجدة في العناية المركزة غير ملقحين، مؤكدا على أن للتلقيح يعتبر الحل الوحيد للحد من انتشار الوباء.

وأبرز نفس المسؤول أن فترة بقاء فيروس أوميكرون في جسم الأشخاص الملقحين تكون قصيرة وفترة التعافي تكون أسرع مقارنة بالأشخاص غير الملقحين الذين يكونون بحاجة تقريبا إلى 10 أيام من اجل التعافي.

رمزي أحمد توميات

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