درار يؤكد: الوضعية الصحية في الجزائر لا تزال مقلقة

30 يناير، 2022

أكد اليوم الأحد المدير العام لمعهد باستور، البروفيسور فوزي درار، على أن الوضعية الصحية في الجزائر لا تزال مقلقة بسبب الحالات المسجلة يوميا.

وقال درار لدى نزوله ضيفا على برنامج “ضيف الصباح” للقناة الاذاعية الأولى،  أن :” انخفاض عدد الإصابات المسجلة يعتبر أمرا إيجابيا، لكن ذلك لا يعني أن الوضعية الوبائية في حالة تحسن”.

وأضاف ذات المتحدث، أن الخطر لا يزال موجودا وبإمكان للعدوى الانتشار مجددا في آية لحظة، خاصة إذا لم يتم التقيد بالبروتوكول الصحي.

كما أشار مدير معهد باستور، إلى أن 90 بالمائة من الحالات المسجلة والمتواجدة في العناية المركزة غير ملقحين، مؤكدا على أن للتلقيح يعتبر الحل الوحيد للحد من انتشار الوباء.

وأبرز نفس المسؤول أن فترة بقاء فيروس أوميكرون في جسم الأشخاص الملقحين تكون قصيرة وفترة التعافي تكون أسرع مقارنة بالأشخاص غير الملقحين الذين يكونون بحاجة تقريبا إلى 10 أيام من اجل التعافي.

رمزي أحمد توميات

مقالات ذات صلة

Photo of لعمامرة يعزي في وفاة المجاهد الرمز عثمان بلوزداد

لعمامرة يعزي في وفاة المجاهد الرمز عثمان بلوزداد

13 يناير، 2022
Photo of تسجيل 810 اصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة

تسجيل 810 اصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة

18 يناير، 2022
Photo of هذه أبرز تصريحات رئيس الجمهورية لقناة الجزيرة

هذه أبرز تصريحات رئيس الجمهورية لقناة الجزيرة

8 يونيو، 2021
Photo of المنظمة المغربية لحقوق الانسان تندد باعتداءات الاحتلال الصهـ ـيوني ضد الفلسطينيين

المنظمة المغربية لحقوق الانسان تندد باعتداءات الاحتلال الصهـ ـيوني ضد الفلسطينيين

19 مايو، 2021
الملحق الوطني - الحقوق محفوظة لشرشال نيوز
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق
%d مدونون معجبون بهذه: