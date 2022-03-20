درار: لا نستبعد أن تعرف الجزائر موجات جديدة من فيروس كورونا

درار: لا نستبعد أن تعرف الجزائر موجات جديدة من فيروس كورونا

قال اليوم الأحد، المدير العام لمعهد باستور، فوزي درار، أن:” الحالة الوبائية في البلاد مطمئنة، غير أنه لابد من التحلي بالحذر الشديد لأن الفيروس لم يختف تماما”.

وأضاف درار، لدى حلوله ضيفا على الإذاعةالوطنية، أنه ليس من المستجد أن تعرف البلاد موجات جديدة من فيروس كورونا المستجد في المستقبل، مبرزا أن الموجات الجديدة للفيروس التاجي، ستكون خفيفة وفقا للتقارير والتقديرات الصادرة عن منظمة الصحة العالمية.

وفي هذا الصدد استدل ذات المتحدث، بعودة الفيروس إلى كل من الصين وعدد من الدول الأوربية بينها ألمانيا وفرنسا، مبرزا أن فيروس كورونا المستجد تراجع بشكل ملحوظ في الجزائر منذ شهر جانفي الماضي، بحيث انخفض معدل الإصابات اليومي إلى أقل من 20 حالة.

كما أكد مدير معهد باستور، على أن قوة الفيروس في تراجع مستمر بحيث انخفض عدد المصابين حاليا بالمستشفيات إلى أقل من 200 حالة قياسا بالموجة الرابعة خلال الصائفة الماضية.

أما عن أسباب تراجع حدة الفيروس في الجزائر، فأوضح درار، أنه يعود بالدرجة الأولى إلى كفاءة المنظومة الصحية الوطنية. وقدرتها على التأقلم بسرعة مع الموجات المتتالية للفيروس وبمختلف سلالاته المتحورة.

ليديا كبيش

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