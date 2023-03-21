دراجي: متوسط إستهلاك الجزائريين للحوم في شهر رمضان يفوق الـ55 ألف طن

يفوق متوسط إستهلاك الجزائريين للحوم في شهر رمضان الـ55 ألف طن ، حسبما كشف الرئيس المدير العام للمؤسسة الوطنية للحوم الحمراء، لمين دراجي

وأكد دراجي خلال استضافته في القناة الإذاعية الأولى، أن متوسط إستهلاك اللحوم في شهر رمضان يفوق الـ55 ألف طن. مضيفا أن الكميات المستوردة تفوق الخمسين بالمائة من الحاجيات. وهو من شأنه أن يعمل على خفض الأسعار والحد من المضاربة فيها.

وحسب ذات المتحدث، سيتم جلب اللحوم أيضا من الجنوب بكل من تمنراست وأدرار. أين قامت الشركة الجزائرية بالإمضاء على إتفاقيات مع مسالخ في الجنوب لضمان سلامة المنتوج الذي سينقل إلى أقصى الجنوب.

وأوضح المدير العام أن الحكومة تعمل على تنظيم هذه الشعبة من خلال تخصيص مساحات لزراعة الأعلاف وتخصيص المساحات السهبية للرعي بالإضافة الى وضع قانون يمنع ذبح أنثى الخروف.

وأضاف نفس المسؤول انه ونظرا للثروة الحيوانية التي تزخر بها الجزائر لن تستورد الخرفان. غير أنه إذا تحتم الأمر ستلجأ الجزائر إلى استيراد الخرفان لكسر سلسلة المضاربة بعدما وصل سعر لحم الخروف 2500 دينار.

وكان دراجي، قد كشف أن الشركة ستضخ 30 ألف طن من اللحوم الطازجة والحية في السوق الوطنية. وعلى مراحل خلال شهر رمضان بسعر تنافسي لا يتجاوز 1200 دج للكلغ الواحد.

رمزي أحمد توميات

معجب بهذه: إعجاب تحميل...