دخول 3 محطات لخدمة انترنت الجيل الرابع حيز الخدمة بغليزان

كشف اليوم الأربعاء المدير الولائي للاتصالات بولاية غليزان، سليم جيجلي، عن دخول ثلاث محطات قاعدية جديدة لخدمة الانترنت للجيل الرابع حيز الخدمة.

وأوضح جيجلي في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أنه قد تم تركيب هذه المحطات ذات التدفق العالي عبر بلديتي سوق الحد وعمي موسى وبدوار “العرايسية ” ببلدية وادي الجمعة.

وكشف ذات المتحدث هذه التجهيزات ساهمت بزيادة قدرات الإستيعاب بـ 1.800 مشترك جديد فيما ارتفع العدد الإجمالي لهذه المحطات إلى 86 بقدرة استيعاب تصل إلى أكثر من 51.600 مشترك في خدمة الجيل الرابع.

هذا وبرمجت ذات المديرية خلال السنة الجارية إنجاز ثماني محطات جديدة لخدمة الأنترنت ذات التدفق العالي للجيل الرابع سيتم تركيبها بمناطق نائية ببلديات يلل والحمري وزمورة.

وذلك بناء على طلبات الزبائن التي تدرسها المديرية العملياتية للاتصالات وتسعى لتجسيدها، حسب المدير الولائي للاتصالات.

ومن جهتها كشفت، المكلفة بالإعلام بالمديرية العملية لـ “اتصالات الجزائر” لولاية غليزان، أمينة براشد ان المديرية تحصي حاليا 67.766 مشترك في خدمة الهاتف الثابت و45.275 في الأنترنت، علاوة على 36.580 مشترك عبر تكنولوجيا الجيل الرابع.

ليديا كبيش

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