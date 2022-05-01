دبلوماسي صحراوي : الشعب الصحراوي سينتصر على خيانة سانتشيز مثلما انتصرت “غيرنيكا” على قنابل الفاشية

دبلوماسي صحراوي : الشعب الصحراوي سينتصر على خيانة سانتشيز مثلما انتصرت “غيرنيكا” على قنابل الفاشية

قال ممثل جبهة البوليساريو ببلاد الباسك محمد ليمام محمد عالي سيد البشير أن:” الشعب الصحراوي أكثر عزما وتصميما اليوم من اي وقت مضى على نيل حقوقه المشروعة في الحرية والاستقلال”.

وأكد سيد البشير، على أنه مثلما انتصرت بلاد الباسك في ملحمة ،”غيرنيكا” التاريخية على القوى الفاشية الهمجية فإن الشعب الصحراوي سينتصر حتما على كافة المؤامرات والدسائس بما فيها خيانة رئيس الحكومة الإسبانية الاخيرة وانقلابه على القانون الدولي والإجماع السياسي في اسبانيا خلال نصف قرن تجاه تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية.

وجاءت تصريحات رئيس البعثة الدبلوماسية الصحراوية ببلاد الباسك، خلال ردوده على أسئلة مراسلي وسائل الاعلام الإسبانية الكبرى كوكالة انباء افي وأوروبا بريس والتلفزيون العمومي الاسباني وغيرها أثناء الندوة الصحفية التي نشطها بمقر الهيئة التشريعية الجهوية بمدينة بيتوريا.

وذلك عقب مصادقة البرلمان الباسكي على مقترح تشريعي تقدم به كل من الحزب القومي الباسكي والائتلاف اليساري القومي وحزب اونيدوس بوديموس/اليسار الموحد في جلسة عامة حضرها الى جانب كافة الكتل السياسية رئيس الحكومة الباسكية “الليندكاري” انييغو اوركًويو واستدعيت لها ممثلية الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء و وادي الذهب ببيتوريا بمعية وفد عن حركة التضامن وجمعيات الجالية الصحراوية المقيمة ببلاد الباسك.

وطالب البرلمان خلال تلك الجلسة العامة، الحكومة الإسبانية بالاعتراف بالجمهورية الصحراوية، والدعم الجاد للعملية السياسية لتمكين الشعب الصحراوي من اختيار مستقبله بكل شفافية وحرية.

كما اكدت كافة القوى السياسية الباسكية خلال جلسة المناقشة تلك على رفضها للانقلاب المفاجئ لموقف بيدرو سانتشيز ، وطالبته بتصحيح زلته والعدول عن موقفه والعودة إلى مسار الشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة.

رمزي أحمد توميات

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