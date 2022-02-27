دبلوماسيون أفارقة يطلعون باللجنة الصحراوية لحقوق الإنسان على خطورة وضعية حقوق الإنسان بالصحراء الغربية المحتلة

قام وفدان دبلوماسيان من أنغولا وجنوب أفريقيا بالاطلاع على الوضعية الخطيرة لحقوق الإنسان بالمناطق المحتلة من الصحراء الغربية، خلال زيارتهما لمقر اللجنة الوطنية الصحراوية بالشهيد الحافظ.

وقدم رئيس اللجنة، ابا الحيسن، شرحا مفصلا عن حقوق الإنسان لضيوفه، السفير الأنغولي المعين لتمثيل بلاده لدى الجمهورية الصحراوية، توكو دياغينغا سيروا، والقائم بالأعمال الجنوب أفريقي، باتريك رانخومسي.

وشدد أبا الحيسن على ضرورة مواكبة المنظمات الحقوقية الأفريقية لهذه القضية للمزيد من الضغط على نظام الاحتلال المغربي.

وأرجع رئيس اللجنة الصحراوية المسؤولية تمادي المغرب في انتهاكاته وجرائمه لتقاعس الأمم المتحدة، بمختلف هيئاتها، بالاضافة إلى سلبية تعاطي اللجنة الدولية للصليب الأحمرعن لعب الدور المنوط بها لحماية المواطنين الصحراويين تحت الاحتلال، من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة ضدهم بشكل منهجي وخطير.

وبدورهما أكد الدبلوماسيان الأفريقيان على ثبات مواقف بلديهما من نضالات الشعب الصحراوي المشروعة من أجل الحرية والاستقلال.

كما اعتبر الطرفان أن هذه القضية هي قضية لكل الأفارقة وانهم سيرافقون المقاومة الصحراوية الى غاية استكمال سيادة الدولة الصحراوية على كامل ترابها.

ليديا كبيش

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