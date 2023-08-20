خلال معالجتها لقضيتين متفرقتين… مصالح الأمن توقف 04 أشخاص مشتبه فيهم في ترويج المؤثرات العقلية بالعاصمة

تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر ممثلة في فرقة الشرطة القضائية لأمن المقاطعة الإدارية براقي، خلال معالجتها لقضيتين متفرقتين، من توقيف 4 أشخاص تتراوح اعمارهم مابين 26 و 40 سنة، مسبوقين قضائيا، ينحدرون من ولاية الجزائر، قاموا بتخزين وحيازة مؤثرات عقلية من أجل عرضها للبيع وترويجها في أحياء مدينة براقي و ما جاورها، حسب ما اورده بيان خلية الإتصال و العلاقات العامة لأمن ولاية الجزائر.

حيث تم حجز و ضبط، 2103 كبسولة من المؤثرات العقلية و مبلغ مالي بالعملة الوطنية قدّر بــ 25000 دج، من عائدات ترويج السموم.

القضية الأولى : حيازة المؤثرات العقلية

و جاءت هذه القضية على إثر إستغلال معلومات وردت إلى ذات المصلحة حول قيام شخصين معروفين لدى مصالح الأمن بإخفاء المؤثرات العقلية على مستوى مساكنهم، وترويجها بحي الكاليتوس.

و بعد عملية ترصد، تمكنت عناصر الفرقة من توقيف المشتبه فيه الرئيسي بترويج المؤثرات العقلية البالغ من العمر 26 سنة، مسبوق قضائيا.

و بعد تنفيذ إذن بالتفتيش لمسكنه العائلي، تم ضبط وحجز بغرفته، 1365 كبسولة من المؤثرات العقلية مخزنة قصد البيع ومقص مخبأ مع المحجوزات، ليتم التوصل إلى الشريك الثاني البالغ من العمر 40 سنة، مسبوق قضائيا معروف بترويجه للمخدرات و المؤثرات العقلية، أين تم توقيفه على متن دراجته.

القضية الثانية

و جاءت هذه القضية، مواصلة للتحريات في القضية الأولى حول قيام شخص بترويج المخدرات والمؤثرات العقلية على مستوى أحد الأحياء كما قام بتخزين تلك السموم على مستوى مسكنه، لتقوم عناصر الفرقة بعملية ترصد للمشتبه فيه الرئيسي في قضية الحال، حيث تم توقيفه في نفس اليوم، و هو البالغ من العمر 20 سنة مسبوق قضائيا، ينحدر من ولاية الجزائر.

كما تم ضبط وحجز 173 كبسولة من المؤثرات العقلية بحوزته بعد إخضاعه لعملية الملامسة الجسدية و مبلغ مالي قدّر بـ 25.000 دج من عائدات ترويج السموم.

و بعد التنسيق مع النيابة المختصة إقليميا تم تنفيذ إذن بالتفتيش لمسكنه حيث تم ضبط و حجز 565 كبسولة من المؤثرات العقلية مخبأة بإحكام في غرفته وبعد التحقيق معه تم توقيف احد شركائه البالغ من العمر 32 سنة مسبوق قضائيا، قام بترويج السموم و بيعها في أوساط الشباب.

و تم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة إقليميا وفق ملفات إجراءات جزائية عن قضية حيازة وتخزين المؤثرات العقلية بطريقة غير مشروعة قصد البيع في إطار جماعة إجرامية منظمة مع العود، يختم بيان الأمن.

شرف الدين عبد النور

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