خلال عملية شرطة مشتركة مع الدرك الوطني… توقيف مروجي مخدرات بالعاصمة و هذا ما تم حجزه

خلال عملية شرطة مشتركة مع الدرك الوطني… توقيف مروجي مخدرات بالعاصمة و هذا ما تم حجزه

تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر ممثلة في المصالح العملياتية لأمن المقاطعة الإدارية بئرمرادرايس الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية جسر قسنطينة، خلال عملية شرطية قامت بها بالتنسيق مع الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بئرمراد رايس، شملت الأحياء التي تعرف أوكار الجريمة والاتجار غير المشروع بمختلف أنواع المخدرات و كذا قضايا عصابات الأحياء، من توقيف 10 أشخاص مشتبه فيهم، عن قضايا حيازة المؤثرات لغرض البيع، الإخلال بالنظام العام المتاجرة و الترويج للمخدرات بمختلف أنواعها، حيازة واستهلاك المخدرات، و حمل أسلحة محظورة، إضافة إلى السكر العلني البين بالطريق العام، حسب ما أورده بيان خلية الإتصال و العلاقات العامة لأمن ولاية الجزائر.

و تم ضبط و حجز خلال هاته العملية 6 أسلحة بيضاء محظورة من الصنف السادس من بينها سيوف و سكاكين من الحجم الكبير، و 162 مؤثر عقلي مختلفة الأنواع، يفيد البيان ذاته.

كما تم ضبط خلال ذات العملية، مبالغ مالية بالعملة الوطنية تعد من عائدات المتاجرة، و 15 قنينة كحولية مملوءة و 5 فارغة، يضيف المصدر.

و في الأخير تمّ تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة إقليميا، يختم بيان الأمن.

شرف الدين عبد النور

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